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الحية: رسائل متبادلة بين حماس وفتح للوصول لأفضل اتفاق شراكة بين الفصائل الوطنية

الأحد 01 نوفمبر 2020 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: رسائل متبادلة بين حماس وفتح للوصول لأفضل اتفاق شراكة بين الفصائل الوطنية



غزة /سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية على وجود رسائل متبادلة بين حركتي حماس وفتح للوصول الى أفضل اتفاق شراكة بين الفصائل الوطنية .

وقال الحية في تصريح له " بيننا في حماس وبين حركة فتح أوراق ورسائل واتصالات متبادلة للوصول إلى أفضل صيغة للشراكة نتوافق عليها مع الفصائل "، مؤكداً ضرورة الاتفاق على خارطة طريق متكاملة في الشراكة الوطنية والمقاومة الشعبية، وتهيئة المناخات للوقوف في صفا موحدا أمام التحديات الكبيرة.

وأوضح الحية أنّ القضية الفلسطينية اليوم في "مزاد التصفية من الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال، وفلسطين والقدس والأقصى في خطر، وشعبنا مهدد، ولا بد من الوصول إلى خارطة طريق متوافق عليها وطنيا، مشددا على أن حماس لديها قرار استراتيجي في مؤسساتها بغزة والضفة والخارج أن المسار الحالي هو مسار الشراكة السياسية.

#حماس #خليل الحية #الفصائل الفلسطينية #المصالحة الفلسطينية #القضية الفلسطينية

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