معروف: نطالب المواطنين بالالتزام حتى لا نعود لحالة الإغلاق

غزة /سما/

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، إن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" بقطاع غزة أمراً كان متوقعاً في ظل عودة العمل لقطاعات مختلفة من القطاع.

وأضاف في تصريحات لإذاعة "الأقصى" المحلية اليوم الأحد، أن تفشي الفيروس تحت السيطرة، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب من الجميع الإلزام بطرق الوقاية والسلامة حتى لا نضطر للعودة لإجراءات الإغلاق لمناطق بالقطاع.

وتابع "أن عمليات التقييم دائمة ومستمرة والمعطيات الصحية ومتابعة حركة المواطنين وعودة عجلة الاقتصاد مرهون بمدى التزام الكل بإجراءات السلامة والوقاية".

وقال: انتقلنا من المرحلة الأولى في مواجهة انتشار الفيروس إلى المرحلة الثانية التي عنوانها إعادة العمل في المجالات المختلفة ضمن الالتزام بإجراءات السلامة، لافتاً إلى " التدرج بالسماح لعمل القطاعات المختلفة وعملية التزام المواطنين هي الداعمة لعودة الحياة الى طبيعتها والتعايش مع الفيروس".

وأكد أن الجهات الحكومية تقوم بالدور الواقع عليها، وعلى المواطن اتباع طرق الوقاية والسلامة على صعيد حياته في بيته والعمل وطرق المواصلات.