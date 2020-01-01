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داخلية غزة تنشر كشف المسافرين المغادرين عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين

الأحد 01 نوفمبر 2020 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تنشر كشف المسافرين المغادرين عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين



غزة /سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشف المسافرين عبر معبر رفح البري خلال أيام فتحه استثنائياً، وذلك وفق التعليمات الآتية:

- سيكون السفر يوم غد الإثنين 2 نوفمبر 2020، للمسافرين في الحافلات (من الأولى حتى الخامسة) فقط من الكشف المرفق، وعليهم التواجد الساعة 5:00 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح؛ لتسهيل سفرهم.

- على المسافرين المقرر سفرهم غداً (من الحافلة الأولى حتى الخامسة)، التوجه لإجراء فحص كورونا اليوم من الساعة 4:00 حتى 7:00 مساء كلّ في محافظته، في المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة، علماً بأن الفحص شرط أساسي للسفر.

- على المسافرين في باقي الحافلات (من السادسة حتى العاشرة) انتظار إعلان جديد بخصوص موعد سفرهم، علماً بأنه سيتم إجراء فحص كورونا لهم يوم غد الإثنين.

- يرجى من جميع المسافرين الالتزام بإجراءات التعقيم والسلامة الشخصية، والمحافظة على التباعد الجسدي.

- ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال المسافرين، من آبائهم أو وكلائهم.

 مرفق رابط كشف المسافرين (اضغط هنا)

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