داخلية غزة تنشر كشف المسافرين المغادرين عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين

غزة /سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشف المسافرين عبر معبر رفح البري خلال أيام فتحه استثنائياً، وذلك وفق التعليمات الآتية:

- سيكون السفر يوم غد الإثنين 2 نوفمبر 2020، للمسافرين في الحافلات (من الأولى حتى الخامسة) فقط من الكشف المرفق، وعليهم التواجد الساعة 5:00 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح؛ لتسهيل سفرهم.

- على المسافرين المقرر سفرهم غداً (من الحافلة الأولى حتى الخامسة)، التوجه لإجراء فحص كورونا اليوم من الساعة 4:00 حتى 7:00 مساء كلّ في محافظته، في المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة، علماً بأن الفحص شرط أساسي للسفر.

- على المسافرين في باقي الحافلات (من السادسة حتى العاشرة) انتظار إعلان جديد بخصوص موعد سفرهم، علماً بأنه سيتم إجراء فحص كورونا لهم يوم غد الإثنين.

- يرجى من جميع المسافرين الالتزام بإجراءات التعقيم والسلامة الشخصية، والمحافظة على التباعد الجسدي.

- ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال المسافرين، من آبائهم أو وكلائهم.

مرفق رابط كشف المسافرين (اضغط هنا)