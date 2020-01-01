ابو حسنة يوضح آلية عودة طلبة المرحلة الإعدادية لمدارس الأونروا..

غزة /سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، اليوم الأحد، أن طلبة الصفوف الإعدادية في مدارس الوكالة سيلتحقون بمدراسهم اعتبارا من يوم غد الإثنين.

وقال المتحدث باسمها عدنان أبو حسنة، في تصريحات إذاعية، إن العودة للمدارس لن تكون شاملة، وإنما جزئية، بحيث فيها سيتم اتباع التعليم المدمج مع المرحلة الإعدادية بحيث أن نصف الطلبة سيلتحقون في مدارسهم في اليوم الأول والنصف الثاني عبر التعليم عن بعد، وفي اليوم التالي تكون العملية تبادلية.

وأوضح أبو حسنة، أن المناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا ومصنفة حمراء لن يكون بها دراسة حيث إن قطاع غزة أكثر المناطق في العالم اكتظاظاً.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية للوكالة، أكد أبو حسنة أن هناك عجزا كبيرا في الموازنة، إلا أن جهوداً كبيرة تبذل في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن مفوض "أونروا" زار عدة دول من ألمانيا والسعودية واليوم سيزور دولة قطر من أجل جلب التمويل.