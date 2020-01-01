إسرائيل.. بدء الاختبارات السريرية على لقاح ضد كورونا

القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بدء إجراء التجارب السريرية على لقاح أعده المعهد البيولوجي الإسرائيلي لمكافحة فيروس كورونا.



وبحسب قناة كان العبرية، ستتم هذه الاختبارات في اثنين من المستشفيات الإسرائيلية وهي مستشفى هداسا – عين كارم" في القدس ومستشفى "شيبا" التابع للمركز الطبي "تل هاشومير" في تل أبيب.



وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن الدفعة الأولى من هذه التجارب ستتم بمشاركة ثمانين متطوعا.



وأفادت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية أن التجارب السريرية للقاح الجديد ستشمل في هذه المرحلة نحو 30 ألف شخصا.



في هذه الاثناء أعلنت وزارة الصحة انه تم رصد 268 إصابة جديدة منذ يوم أمس بعد إجراء 7946 فحص للكشف عن فيروس كورونا، وهو ما يشكل نحو 2.2%.



وقد بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في إسرائيل 2541 حتى اليوم فيما عدد الإصابات النشطة حاليا 10473 إصابة من أصل 314498 شخصا أصيبوا في إسرائيل بفيروس كورونا منذ بداية انتشار الوباء.