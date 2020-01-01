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مجدلاني: تشكيل الاحتلال هيئة لرصد البناء الفلسطيني "غير المرخص" يندرج ضمن خطة الضم

الأحد 01 نوفمبر 2020 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، نية حكومة الاحتلال تشكيل هيئة خاصة، لرصد ما تسميه البناء "غير المرخص" في الضفة المحتلة، يندرج في اطار خطة الضم المدعومة من ادارة ترمب.

ودعا مجدلاني في بيان، اليوم الأحد، محكمة الجنايات الدولية الإسراع بالخطوات العملية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار الاستيطان جريمة يعاقب عليها القانون، في ظل استمرار الاحتلال بسياساته العنصرية والفاشية.

وأشار إلى أن المناطق المصنفة (ج)، لم تعد قائمة إلا في أجندة الاحتلال، فهي انتهت بفعل الانتهاكات الاسرائيلية لكافة الاتفاقيات، ولن نلتزم بهذه التصنيفات بكافة الأراضي بالضفة الغربية، فهي أراضي الدولة الفلسطينية.

وقال مجدلاني: إن الرد الفعلي على القرارات العنصرية والفاشية لحكومة الاحتلال، يكون من خلال تصعيد المقاومة الشعبية في كافة الأراضي الفلسطينية، وتشكيل لجان شعبية في مختلف المواقع لحماية أمن وممتلكات أبناء شعبنا وتعزيز صمود المواطنين على الأرض وتقديم كل مقومات تعزيز الصمود واستصلاح الأراضي وتوفير كل أشكال الدعم للجان المقاومة الشعبية.

وأكد أن الردع الوحيد لوقف جرائم الاستيطان يمر عبر محاكمة قادة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب.

#احمد مجدلاني

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