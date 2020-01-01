فيديو.. زوجة الاسير الاخرس تبكي على الهواء : زوجي يموت أمامي

رام الله / سما /

أفادت زوجة الاسير ماهر الأخرس بأن الحالة الصحية لزوجها قد تدهورت بشكل خطير داعية جميع أبناء شعبنا والجهات المختصة الي للوقوف الي جانبه في هذه المرحلة الحرجة

وقالت زوجة الاسير ماهر الأخرس في تصريحات إذاعية "زوجي يموت أمامي" وبينت ان زوجها يعاني من ألم نتيجة التشنجات وضعف القلب لديه نتيجة الاضطراب و ليس لديه فرصة كبيرة للنجاة

واضافت ان مناشدتها لم تجدي نفعاً ، وان لا أسف على المقصرين ، ولا نريد رؤوية وجوههم ، اعتذرت بسبب حالتها عبر الحوار مع الاذاعة .

وادرفت زوجة الاخرس " لا سامح الله كل مقصر لم يناصر وينتصر لقضية زوجي "