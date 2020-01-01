  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مصر .. أب وأم يتركان رضيعهما 9 أيام بمفرده وهذا ما حصل..!

الأحد 01 نوفمبر 2020 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر .. أب وأم يتركان رضيعهما 9 أيام بمفرده وهذا ما حصل..!



القاهرة / سما /

شهدت إحدى قرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية جريمة بشعة تجردت من مشاعر الإنسانية المتهم فيها أب وأم تركا طفلهما الرضيع البالغ من العمر 4 أشهر بمفرده في المنزل لمدة 9 أيام حتى مات جوعا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلافات بين الأم والأب غادرت على إثرها الزوجة منزلها برفقة نجلها الأكبر إلى منزل أهلها دون علم زوجها التي أخبرته بإنها ذاهبة إلى شراء بعض المشتريات.

 ليتوجه الزوج لعمله تاركا الطفل هو الآخر بمفرده في المنزل معتقدا أن الأم ستعود بعد إحضار المشتريات .. ومكث تسعة أيام بمحل عمله دون الاطمئنان على حال طفله الرضيع حتى عاد إلى المنزل ليكتشف وفاة طفله وحيدا.

وكانت النيابة العامة في مركز طوخ قد تلقت بلاغاً من والد الطفل الرضيع بعد اكتشافه وفاة نجله لتنتقل النيابة العامة على الفور لمعاينة جثمان الرضيع الذي وجدته في حالة تحلل رمِّيّ على السرير، وفقاً لـ(نورت). 

وقررت النيابة استمرار الحبس الاحتياطي 15 يوما لوالدي الطفل لاتهامهما بقتل نجلهما الرضيع عمدا بتركه دون رعاية حتى وفاته.

#مصر #القاهرة #جريمة #الاب #الام #الرضيع #القليوبية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 4 الرابعة

تقارب قي النتائج ..آخر المستجدات في الانتخابات الأمريكية

شاب من قطاع غزة ينقذ حياة شرطي نمساوي من الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس.. اليك قصته

محدث.. صور: استشهاد نقيب في الشرطة الفلسطينية على حاجز حوارة

سباق البيت الأبيض 2020: القول الفصل في ولاية بنسلفانيا "صانعة الملوك"..!

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: ترامب يعلن “الفوز”.. وبايدن يتقدم في المجمع الانتخابي

ارتفاع سعر الدولار اليوم في السودان السوق السوداء .. أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني

الأخبار الرئيسية

بيبي

اعلام اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تعتزم العودة الى التنسيق الامني والمدني مع اسرائيل

المراهنون يعودون لترجيح كفة بايدن مع توالي نتائج الانتخابات.. وترامب: يحاولون إخفاء 500 ألف صوت

فوز ترامب سيؤدي لتقليص الميزانيات الاجتماعية الإسرائيلية وسيلحق ضررا بصناعات الأسلحة

677

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني بنابلس

الانتخابات

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: ترامب يعلن “الفوز”.. وبايدن يتقدم في المجمع الانتخابي