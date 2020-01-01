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صورة.. انتهاء موسم لاعب شباب رفح

الأحد 01 نوفمبر 2020 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. انتهاء موسم لاعب شباب رفح



رفح / سما /

كشف تقارير صحافية محلية, عن طبيعة إصابة محمود شيخ العيد لاعب شباب رفح, التي تعرض لها خلال لقاء خدمات النصيرات الودي مؤخرا.

وأكدت التقارير, أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة شيخ العيد بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى, ما يعني انتهاء موسمه مبكرا مع "الزعيم".

وأوضحت أن اللاعب بحاجة لفترة تتراوح ما بين 6-8 شهور للرجوع مجددا للملاعب, الأمر الذي يعني استحالة مشاركته في أي لقاء من الموسم الكروي الجديد.

يشار إلى أن شيخ العيد انضم لصفوف شباب رفح هذا الصيف قادما من نظيره القادسية, لكنه تعرض لانتكاسة مبكرة.



شيخ العيد

#محمود شيخ العيد #شباب رفح #الزعيم

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