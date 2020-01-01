الاقتصاد بغزة تستقبل 8590 مكالمة منذ بداية جائحة كورونا

غزة / سما /

قالت دائرة الشكاوى في وحدة الرقابة الداخلية بوزارة الاقتصاد ، أن طواقمها استقبلت منذ بداية جائحة كورونا وحتى اللحظة 8590 مكالمة للمواطنين.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، أن الاتصالات تركزت في الإبلاغ عن تجار رفعوا أسعار سلع غذائية ومواد تموينية، ولم يلتزموا بالأسعار التي حددتها الوزارة، وحذرت من التلاعب فيها.



وأوضحت، أن جميع الشكاوى تم التعامل معها على الفور من خلال الطواقم المنتشرة في كل المحافظات، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

وفي السياق نفسه ، قالت دائرة الشكاوي أنها تلقت خلال الأسبوع الماضي 90 اتصالا معظمها شكاوى بحق مخالفين، وتم التعامل معها.



ودعت الدائرة المواطنين للتواصل معها على الرقم المجاني 1800112233 والإبلاغ عن أي تاجر أو بائع يقوم برفع الأسعار أو احتكار أي سلعة.