الحكومة: أزمة المقاصة في طريقها للحل خلال الشهر الجاري ما سيمكننا من صرف رواتب الموظفين كاملة

رام الله / سما /

قال أمين عام مجلس الوزراء امجد غانم ان مشكلة المقاصة مع الاحتلال في طريقها للحل، وان الحكومة تأمل ان تستلم اموال المقاصة خلال شهر تشرين ثاني الجاري.

وقال غانم لوطن للانباء "من المتوقع ان يتم دفع الرواتب كاملة لكافة الموظفين العموميين وليس المعلمين فقط"، مضيفاً " نأمل ان ننتصر في المعركة السياسية مع الاحتلال وان يكون لدينا قدرة على استرجاع اموال المقاصة وان ننتهي من الابتزاز السياسي"

وقال غانم "هناك جهود تبذل في هذا الملف، وان شاء الله يكون لدينا قدرة نهائية في شهر 11 على الانتهاء من ابتزاز الاحتلال وان نسترجع اموال المقاصة، وهذا سيمكنا من دفع رواتب الموظفين كاملة".

واكد غانم انه في حال استلام اموال المقاصة سيتم صرف مستحقات كل الموظفين وليس المعلمين فقط.

واضاف عن تلك الجهود " هناك تفاصيل كثيرة حول تلك الجهود، لكن المواطنين مهتمون بالنتيجة"، متابعا " تبذل جهود من الرئيس ورئيس الوزراء ومن كافة الاطراف، وهناك جهود دولية ومن كل الشركاء، وثباتنا على موقفنا هو الاساس في كل التفاصيل، وفي النهاية المهم هو النتيجة وهي القدرة على استلام اموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال دون ان نقدم له اي تنازلات وثباتنا على موقفنا هو المهم".

واكد غانم " انه من المتوقع ان نستلم اموال المقاصة خلال الشهر الجاري".