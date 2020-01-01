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ثلاثة تعادلات في مباريات ودية بغزة

الأحد 01 نوفمبر 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة تعادلات في مباريات ودية بغزة



غزة / سما /

تعادل فريق شباب خانيونس مع جاره خدمات خانيونس (1-1) وديا, ضمن استعدادات الطرفين للموسم الكروي الجديد في قطاع غزة 2020-2021.

وتقدم شباب خانيونس "النشامى" عبر محمد أبو سحلوب, قبل أن يتعادل خدمات خانيونس "الذئاب" عن طريق إياد النبريص.

وفي لقاء آخر, تعادل التفاح مع المجمع الإسلامي (1-1), إذ سجل للأول فادي عوض الله, بينما أحرز للثاني أحمد إسليم.

واستمر مسلسل التعادلات في المباريات الودية, وهذه المرة بين غزة الرياضي والجلاء (2-2), حيث أحرز للأول كامل الترامسي, ومحمد أبو عودة, في حين سجل للثاني أحمد أبو بلال, وأحمد سلامة من ركلة جزاء.

#شباب خانيونس #خدمات خانيونس #غزة

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