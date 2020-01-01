ثلاثة تعادلات في مباريات ودية بغزة

غزة / سما /

تعادل فريق شباب خانيونس مع جاره خدمات خانيونس (1-1) وديا, ضمن استعدادات الطرفين للموسم الكروي الجديد في قطاع غزة 2020-2021.

وتقدم شباب خانيونس "النشامى" عبر محمد أبو سحلوب, قبل أن يتعادل خدمات خانيونس "الذئاب" عن طريق إياد النبريص.

وفي لقاء آخر, تعادل التفاح مع المجمع الإسلامي (1-1), إذ سجل للأول فادي عوض الله, بينما أحرز للثاني أحمد إسليم.

واستمر مسلسل التعادلات في المباريات الودية, وهذه المرة بين غزة الرياضي والجلاء (2-2), حيث أحرز للأول كامل الترامسي, ومحمد أبو عودة, في حين سجل للثاني أحمد أبو بلال, وأحمد سلامة من ركلة جزاء.