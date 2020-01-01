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الدوري السعودي للمحترفين

مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر .. القناة الرياضية السعودية

الأحد 01 نوفمبر 2020 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر .. القناة الرياضية السعودية



الرياض / سما

نشرت القناة الرياضية السعودية، رابط مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020 من ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) لحساب الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الشباب والنصر مباشر تنقل على القناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) ومنصاتها بمواقع التواصل بصوت المعلق عيسى الحربين في لقاءٍ وحيد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن يتم إطلاق صافرة بداية مباراة الشباب والنصر عند الساعة 07:50 بتوقيت مكة المكرمة والمنامة والكويت وبغداد، 06:50 حسب وقت القاهرة والخرطوم والقدس وعمان ودمشق وبيروت.

وكان النصر قد اكتسح الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الأخيرة التي جرت بينهما في إياب الدوري السعودي الموسم المنصرم، وسط تألق النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي سجل الرباعية.

لكن حسابات الموسم الجاري مختلفة تماما عن الماضي، إذ فشل فريق النصر في إضافة أي نقطة إلى رصيده منذ انطلاق مسابقة الدوري، ليصبح في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف أمام ضمك والعين.

في المقابل، الشباب ثامن جدول الترتيب، حصد أربع نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز في مواجهة وتعادل بأخرى ولم يخسر مُطلقا بالدوري، فيما من المتوقع أن يواصل عروضه الإيجابية اليوم أمام النصر.

ويستعد النصر لمواجهة القادسية في الأسبوع الرابع ثم الهلال بالدوري ونهائي كأس خادم الحرمين، بينما يلعب الشباب بالجولة القادمة ضد الفتح قبل الأهلي وضمك والاتحاد بكأس محمد السادس.

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