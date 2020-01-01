مشجعو برشلونة تصدم ميسي عقب التعادل مع ألافيس في الليغا

وكالات / سما /

فشل كابتن برشلونة ليونيل ميسي وزملائه في الفريق في عبور موقعة ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير في إطار الجولة السابعة من الدوري الإسباني، ليسقط الكتلان في فخ التعادل الإيجابي 1-1.

وطرحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عقب المباراة، تصويتًا للجمهور من أجل تقييم لاعبي البلوجرانا، إذ شهد التصويب مفاجأة باختيار جماهير برشلونة الضغط على علامة عدم الإعجاب الخاصة بميسي أكثر من أي لاعب آخر في الفريق.

ونال ميسي ألفين و300 تصويتًا سلبيًا في مقابل 753 شخصًا فقط أبدوا إعجابهم بأدائه في المباراة، فيما وضعه الفارق بين التصويتين في المركز الـ 14 في تقييم اللاعبين من بين 17 لاعبًا.

واختارت جماهير البلوجرانا بوسكيتس كأسوأ لاعب في الفريق يليه جوردي ألبا ثم جيرارد بيكيه ثم ميسي، أما الأفضل فكان الثنائي الشاب بيدري صاحب أفضل تقييم ثم أنسو فاتي الذي احتل المركز الثاني.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خوضه 6 مباريات، إذ فاز في اثنين وتعادل في مثلهما وخسر مثلهما أيضًا.