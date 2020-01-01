صحة غزة : الاستهتار سيدفعنا للتوصية بإغلاق شامل للقطاع

غزة / سما /

قال رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، إنه في حال استمر تعامل المواطنين مع الإجراءات الوقائية باستهتار، فسيتم رفع توصيات إلى الجهات المختصة بفرض إغلاق تام في القطاع.

وأوضح العبادلة في تصريح صحفي، أن الوصول لهذه المرحلة يهدف لحماية المواطنين من الوباء، خاصة مع قدوم الشتاء.

ولفت إلى أن الترابط الاجتماعي والعائلي سبب أساسي في توسّع رقعة انتشار الفيروس في القطاع.

وأشار إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في بلدة بيت حانون شمال القطاع، مرتفع جدًا مقارنة بإجمالي أعداد الإصابات على مستوى القطاع.

وذكر أن نسبة الالتزام بارتداء الكمامة بين المواطنين في القطاع، لا تتجاوز 10%، وأن الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية يحتاج تكاتفًا من الجميع.