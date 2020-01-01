أنشيلوتي يوضح موقفه من الرحيل عن إيفرتون

وكالات / سما /

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب نادي إيفرتون على رغبته في البقاء والإستمرار لفترة طويلة مع فريقه ، مشيراً إلى أن النادي يحتاج إلى الوقت كي يتوج بالألقاب.

وتولى المدرب ابن 61 عاماً مسؤولية تدريب إيفرتون شهر ديسمبر من عام 2019، لمدة أربع سنوات ونصف.

وظهر فريق إيفرتون بشكل مغاير تماماً هذا الموسم، بتواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وإذا انتصر مساء اليوم على نيوكاسل يونايتد، فسيعود لصدارة البريميرليج من جديد متفوقاً على ليفربول بفارق الأهداف.

وبعد انطلاقة كارلو أنشيلوتي مع فريقه المثالية، سئل خلال مؤتمره الصحفي قبل مباراة اليوم أمام نيوكاسل عن مستقبله مع التوفيز، وإمكانية استمراره لفترة أطول.

وقام كارلو أنشيلوتي بالرد على هذا السؤال قائلاً “أعتقد أننا سنفوز، لكن الأمر سيستغرق وقتاً أطول قليلاً من الفرق الأخرى التي قمت بتدريبها”.

وأضاف “لكن الحقيقة هي أنني أشعر بأنني بحالة جيدة هنا، وأود البقاء لأكثر من عامين أو ثلاثة”.