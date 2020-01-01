ابو نعيم : لن نسمح باستنزاف جهود الجهات المختصة والأجهزة الأمنية في مواجهة الوباء

غزة / سما /

اكد اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية بغزة انه لن يتم السماح باستنزاف جهود الجهات المختصة والأجهزة الأمنية في مواجهة وباء كورونا طوال الفترة الماضية.

وقال ويجب أن نصل لقناعة مجتمعية باتخاذ تدابير الوقاية.

واوضح ان بيت حانون هي المنطقة الأعلى في تسجيل الإصابات بالفيروس على مستوى قطاع غزة.

وشدد على انه لم يتم الغياب عن متابعة الوضع في بيت حانون نظرا لزيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلدة.

وقال ابو نعيم :" وقُمنا بجولات ميدانية عديدة فيها للاطلاع عن كثب على جهود مواجهة الفيروس.



واوضح ابو نعيم ان البُعد الاجتماعي والعشائري في بيت حانون هو السبب الأساس في ارتفاع أعداد الإصابات فيها.



ودعا إلى تشكيل لجنة من الأهالي والوجهاء في بيت حانون للمساهمة في جهود محاصرة انتشار الفيروس، والتعاون مع إجراءات الجهات الحكومية حتى نتمكن من تجاوز هذه المرحلة.



من جانبه اكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ان تسجيل الإصابات بشكل كبير قد يجبرنا على اتخاذ إجراءات الفصل بين المحافظات أو الإغلاق الشامل، وهذا الخيار وغيره من الموضوعات المطروحة على الطاولة.

وقال معروف في حديث لإذاعة صوت الأقصى ان إرتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا بقطاع غزة أمراً كان متوقعاً في ظل الإنفتاح وعودة العمل لقطاعات مختلفة من القطاع.

واوضح انه ما زال أمر تفشي فيروس كورونا تحت السيطرة، والأمر يتطلب من الجميع الإلزام بطرق الوقاية والسلامة حتى لا نضطر للعودة لإجراءات الإغلاق لمناطق بالقطاع.

وشدد على ان عمليات التقييم دائمة ومستمرة والمعطيات الصحية ومتابعة حركة المواطنين وعودة عجلة الاقتصاد مرهون بمدى التزام الكل بإجراءات السلامة والوقاية.

وتابع قائلا :" انتقلنا من المرحلة الأولى في مواجهة انتشار الفيروس إلى المرحلة الثانية التي عنوانها إعادة العمل في المجالات المختلفة ضمن الالتزام بإجراءات السلامة.

واضاف نحن نتدرج بالسماح لعمل القطاعات المختلفة وعملية التزام المواطنين هي الداعمة لعودة الحياة الى طبيعتها والتعايش مع الفيروس.

واكد على ان الجهات الحكومية تقوم بالدور الواقع عليها، وعلى المواطن إتباع طرق الوقاية والسلامة على صعيد حياته في بيته والعمل وطرق المواصلات.



وشدد على تسجيل الإصابات بشكل كبير قد يجبرنا على اتخاذ إجراءات الفصل بين المحافظات أو الإغلاق الشمال، وهذا الخيار وغيره من الموضوعات المطروحة على الطاولة.

واستدرك قائلا :" قد لا نصل الى سيناريوهات وخيارات الاغلاق ما دامت السيطرة على الوضع قائمة من قبل الجهات المختصة ونأمل من المواطنين دعم جهودنا في مواجهة تفشي الفيروس.

