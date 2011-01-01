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نتنياهو يرفض دفع الضرائب

الأحد 01 نوفمبر 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يرفض دفع الضرائب



القدس المحتلة / سما /

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دفع ضريبة للدولة عن نفقات منزله الشخصي، في مدينة قيساريا. 

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الأحد، بأن نتنياهو يقيم في منزله بقيساريا، إضافة إلى المقر الرسمي لرؤساء الحكومة الإسرائيلية، في شارع بلفور بمدينة القدس. 

وذكرت القناة أن مصلحة الضرائب الإسرائيلية توجهت لمحاسب رئاسة الحكومة في الأسابيع الأخيرة، وطلبت منه معرفة مصروفات نتنياهو، وأي منها تم صرفه ضمن أداء منصبه، وأي منها لنفقته الشخصية الخاصة، وكان الرد بأن جميع النفقات، بما في ذلك مصاريف البيت الشخصي والخاص في قيساريا، تستخدم ضمن أداء نتنياهو لمنصبه.

وأكدت أن نتنياهو رفض دفع الضريبة بدعوى أنه يمارس مهام عمله كرئيس للوزراء، رغم أنه وفقا للآلية التي أعلنتها الدولة للمحكمة العليا الإسرائيلية قبل ثلاث سنوات، فإن الدولة مكلفة بدفع مصروفات نتنياهو إذا كانت لصالح أداء منصبه، وبحال كانت المصاريف لنفقته الخاصة، فإن على نتنياهو دفعها شخصيا.

وفي 2011 و2012 و2013 موّلت إسرائيل مصاريف بيت نتنياهو الشخصي في قيساريا، بقيمة أكثر من 52 ألف دولار، وفي 2014 أكثر من 81 ألف دولار، وفي عام 2015 أكثر من 85 ألف دولار. وعلاوة عن رفضه دفع نفقات بيت الشخصي، فإن نتنياهو يرفض أيضا دفع الضرائب عن هذه المصاريف. 

ومنذ 2016 وحتى اليوم، ترفض السلطات بدعم من المحكمة العليا الإسرائيلية، الإفصاح عن قيمة تمويل بيت نتنياهو الشخصي في قيساريا.

#نتنياهو #ضرائب #اسرائيل

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