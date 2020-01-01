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هجوم لاذع على محمد صلاح: ممثل فاشل

الأحد 01 نوفمبر 2020 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم لاذع على محمد صلاح: ممثل فاشل



القاهرة / وكالات /

تعرض نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، إلى هجوم لاذع من أحد أساطير الريدز، والذي وصفه بـ"الممثل الفاشل".

وانتقد قائد ليفربول السابق، غرايم سونيس، ما وصفه بمحاولات محمد صلاح المستمرة الفاشلة للحصول على ركلة جزاء، والتي نجحت في مباراة فريقه أمام وست هام.

وكان ليفربول قد فاز أمس على وست هام بهدفين مقابل هدف وحيد كان أحدهما من ركلة جزاء سجلها محمد صلاح، التي اعترض عليها لاعبي وست هام، لكن الحكم لم يلجأ إلى تقنية الفيديو "الفار" كما أن حكام الفار لم ينبهوا حكم اللقاء إلى وجود خطأ في قراراته.

وقال سونيس في تصريحات نقلتها صحيفة "الإندبندنت" البريطانية: "لم تكن ركلة جزاء كان تمثيلا من محمد صلاح، وهو يكرر تلك الفعلة كلما حدث أي احتكاك مع أي مدافع".

وقال أسطورة ليفربول: "لو كنت حكما، لما منحت ركلة جزاء للريدز في تلك اللقطة، لقد كان محمد صلاح ممثلا وفاشلا أيضا، أوراه يتظاهر بالسقوط مرارا وتكرارا في الفترة الأخيرة".

وتابع بقوله "إنها طريقة غير طبيعية تماما للسقوط. حتى أن مدافع وست هام لم يضرب صلاح، بل لمس كاحله فقط".

وأكمل سونيس قائلا "أعتقد أن مدافع وست هام، قدم خلال تدخله الطائش عرضا سخيا لمحمد صلاح، حيث منحه فرصة للتمثيل مجددا على العشب".

واستدرك قائلا "رغم أني من مشجعي لليفربول، لكن قرار منح ركلة جزاء لنا كان قاسيا وظالما".

#ليفربول #محمد صلاح #هجوم #تمثيل #ضربة جزاء #غرايم سونيس

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