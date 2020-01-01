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التربية تتسلم مشروع توسعة وصيانة مدرسة روجيب الثانوية للذكور

الأحد 01 نوفمبر 2020 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

تسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم الأحد، مشروع توسعة وصيانة مدرسة روجيب الثانوية للذكور في مديرية تربية جنوب نابلس، وذلك بدعم من سلة التمويل المشتركJFA) )، والتي تضم كلا من: ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج، بتكلفة إجمالية بلغت 550 ألف دولار، كما قامت الوزارة بتزويد الغرف الصفية والمرافق بأثاث جديد.

وتتكون التوسعة من 10 غرف صفية، وغرف إدارية ومناطق خضراء مزروعة وساحات ومرافق، لتخدم طلبة المرحلة الأساسية والثانوية من الصفوف (1-12) ولتستوعب حوالي 400 طالب.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام الذي تسعى الوزارة لتعزيزه في مشاريعها، بما يسهم في تحسين نوعية التعليم؛ ضمن بيئة مدرسية مريحة وجاذبة.

#التربية والتعليم

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