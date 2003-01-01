فتح باب التقديم لمنح اللجنة الوطنية الفلسطينية لمدارس كليات العالم المتحد

رام الله / سما /

تفتح اللجنة الوطنية الفلسطينية لمدارس/كليات العالم المتحد باب التقديم لطلاب وطالبات صفوف العاشر والحادي عشر من فلسطين من سكان الضفة الغربیة بما یشمل القدس المحتلة وقطاع غزة أو حاملي جواز السفر الفلسطيني من المغتربين للدراسة في مدارس/كليات العالم المتحد 2020-2022.

معاییر قبول الطلبات:

1. أن یكون المتقدم حاملاً للجنسیة الفلسطینیة، حملة الجنسیات المتعددة مؤھلون أیضاً للتقدم على أن تكون الجنسیة الفلسطینیة أحد ھذه الجنسیات.

2. أن یكون المتقدم من سكان فلسطین - الضفة الغربیة بما یشمل القدس المحتلة وقطاع غزة - أو من حاملي جواز السفر الفلسطيني من المغتربين.

3. عمر المتقدم/ة يجب ألا يقل عن 16 وألا يزيد عن 18 بتاريخ 1 سبتمبر 2021 (أي, مواليد 1 سبتمبر 2003 حتى 1 سبتمبر 2005 فقط ستقبل طلباتهم) على أن يكون المتقدم/ة حالياً في صف العاشر أو الحادي عشر فقط. لا تقبل طلبات من هم حاليا في الصف الثاني عشر (التوجيهي) حتى وان كانوا مستوفين كل الشروط الاخرى.

4. أن یكون المتقدم متمیزاً على المستوى الأكادیمي. إن كنت حالیاً في الصف العاشر یجب ألا یقل معدلك للسنة السابقة (الصف التاسع) عن 90% أو ما یعادله. وإن كنت حالیاً في الصف الحادي عشر یجب ألا یقل معدلك للسنة السابقة (الصف العاشر) عن 90% أو ما یعادله. ملاحظة: یمكن للطلبة الحاصلین على معدل أقل من 90% التقدیم بشرط شمل رسالة تقدم للجنة وتلحق بالطلب تشرح سبب رغبة الطالب أو الطالبة بالالتحاق بكلیات العالم المتحد وسبب عدم حصولھم على المعدل المطلوب وخطتھم للنجاح الأكادیمي في كلیات العالم المتحد في حال تم قبولھم.

5. أن یكون المتقدم من المشاركین النشطین بالأنشطة اللامنھجیة وغیر الصفیّة وتلك التي تدعم المجتمع ویتم من خلالھا مساعدة الآخرین.

وتقبل اللجنة كلاً من المتقدمین الذین أنھوا الصف التاسع بنجاح وھم الآن في الصف العاشر أو الذین أنھوا الصف العاشر بنجاح وھم الآن في الصف الحادي عشر.

وتقبل اللجنة كلاً من المتقدمین من المدارس الحكومیة والخاصة والاونروا.

وتقبل اللجنة كلاً من المتقدمین من الضفة الغربیة بما یشمل القدس المحتلة وكذلك قطاع غزة.