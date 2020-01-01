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قوى رام الله والبيرة تدعو للمشاركة في فعالية بذكرى "بلفور" غدا

الأحد 01 نوفمبر 2020 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، إلى المشاركة في فعالية لمناسبة الذكرى الـ103 لوعد بلفور المشؤوم.

وأوضحت القوى في بيان صحفي اليوم الأحد، أنها تنظم مسيرة جماهيرية تنطلق غدا الساعة الثانية عشرة ظهرا من دوار احمد الشقيري، وصولا إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تأكيدا على مواصلة شعبنا كفاحه الوطني المشروع لنيل حقوقه.

وأشارت إلى أنه يشارك في المسيرة: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والحركة الطلابية في الجامعات والمعاهد في رام الله والبيرة، واللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة، والاتحادات النسوية، والعمالية، والمهنية والفعاليات الوطنية والشعبية، ونشطاء المقاومة الشعبية.

وقالت القوى: إن هذه الفعالية تأتي في ظرف سياسي بالغ الدقة والخطورة حيث تتصاعد مخططات الضم ضمن سياسات تكريس الامر الواقع الاحتلالي، واستمرار الهرولة لمستنقع التطبيع المجاني مع الاحتلال على حساب الحقوق الوطنية لشعبنا.

وفي السياق ذاته، دعت القوى إلى تكثيف الحراك الشعبي نصرة للأسير ماهر الأخرس، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ98 على التوالي رفضا لاعتقاله الاداري، ودعت للمشاركة في الاعتصامات امام مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد غد الثلاثاء، اسنادا لمعركة الامعاء الخاوية التي يخضونها، ورفضا للقمع المتواصل بحق الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال.

#وعد بلفور

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