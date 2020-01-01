موعد مباراة مانشستر يونايتد وارسنال اليوم والقنوات الناقلة والمعلق

لندن / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة لهذه الموقعة المقررة اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليغ".

وذكرت تلك المصادر أن موعد مباراة مانشستر يونايتد وارسنال يكون الساعة 06:30 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا والسودان ولبنان وليبيا، 07:30 لدى الكويت والسعودية والبحرين والعراق.

وتنطلق صافرة بداية مباراة اليونايتد وآرسنال عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، وتكون الخامسة والنصف لدى المغرب والجزائر وتونس، فيما تنقل مباشرة على عدد من القنوات العالمية.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

وتعرض هذه المباراة على عدة محطات إنجليزية، وقناة بي إن سبورت الرياضية باللغة العربية (beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2، beIN Sports 4K) بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ولم يفز مانشستر يونايتد على أرسنال منذ اللقاء الذي جرى بينهما في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث حسمه اليونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتفوق الأخير بمواجهتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح اليونايتد في حصد 7 نقاط فقط من 5 مباريات لعبها في البريميرليغ الموسم الجاري، إذ يحتل حاليا المركز الخامس عشر، بينما يمتلك أرسنال 9 نقاط بالمركز الثاني عشر، علما أن ليفربول يتصدر الجدول.

وتجري مباراة ارسنال واليونايتد هذا المساء في منتصف يوم كروي إنجليزي، يشهد ثلاث مواجهات أخرى قوية، منها إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد، أستون فيلا أمام ساوثهامتون، برايتون أمام توتنهام هوتسبير.