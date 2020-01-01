الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز عسكرية في الخليل

الخليل / سما /

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من المنازل في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية في أنحاء متفرقة من المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الجنوبية في المدينة، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: المواطن حازم ابو سنينة.

كما نصبت تلك القوات عدة حواجز عسكرية على مدخل بلدتي السموع ويطا جنوبا، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي "جسر حلحول"، ومفرق "الكاوتشوك"، واغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.