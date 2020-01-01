كوروناحول العالم..46 مليون إصابة و1.2 مليون وفاة منذ بداية الوباء

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و201 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها ما يزيد على 46 مليونا و394 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 33 مليونا و488 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 216 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أمس السبت 475 ألفا و201 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 6,488 حالة وفاة.

وبينت الاحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (914 وفاة)، والمكسيك (516 وفاة)، والهند (468 وفيات)، وإيران (386 وفاة)، والبرازيل (340 وفاة).

وأشارت إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (86,293 إصابة)، والهند (46,715 اصابة)، وفرنسا (35,641 إصابة)، وإيطاليا (31,758 إصابة)، وبريطانيا (21,915 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (236,072 وفاة)، والبرازيل (159,902 وفاة)، والهند (122,149 وفاة)، والمكسيك (91,289 وفاة)، وبريطانيا (46,555 وفاة).