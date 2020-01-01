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ترامب يكشف كيف سيقضي ليلته بعد الانتخابات

الأحد 01 نوفمبر 2020 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يكشف كيف سيقضي ليلته بعد الانتخابات



وكالات

كشف الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عزمه تنظيم تجمع مع أنصاره، في الليلة التي تلي الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل.

وقال في تصريح للصحفيين، اليوم الأحد: "ربما تتنقلون بين البيت الأبيض وفندق ترامب، لأنه كما تعلمون هناك قيود على عدد الضيوف في الفندق، وهذا أمر محزن".

وفي وقت سابق، أرسل مقر حملة ترامب الانتخابية، دعوات للمتبرعين لحملته، لحضور حفل ليلي في الفندق الذي يحمل اسمه.

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، قد يتعين نقل الحدث إلى البيت الأبيض، وذلك نظرا للقيود المفروضة على التجمعات في الأماكن المغلقة بسبب تفشي وباء كورونا.

ويخوض ترامب سباقا انتخابيا ضد منافسه الديمقراطي، جو بايدن، سيكون يوم 3 نوفمبر فاصلا لهذا السباق.

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