  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الشرطة الكندية تعلن سقوط عدد من الضحايا بسلاح أبيض وتوقيف مشتبه به

الأحد 01 نوفمبر 2020 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الكندية تعلن سقوط عدد من الضحايا بسلاح أبيض وتوقيف مشتبه به



وكالات

أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، سقوط عدد من الضحايا جراء هجوم بسلاح أبيض في مقاطعة كيبيك، وتوقيف مشتبه به.


 وأوضحت الشرطة، أن "شخصين على الأقل قتلا وأصيب 5 آخرين في اعتداء بسلاح أبيض نفذه شخص يرتدي ملابس تشبه أزياء العصور الوسطى"، وذلك قرب مقر الجمعية الوطنية بالمدينة، وهي السلطة التشريعية بكيبيك، وذلك حسب  هيئة الإذاعة الكندية.
من جانبها، قالت شرطة كيبيك عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه "تم إلقاء القبض على مشتبه به في تنفيذ الاعتداء"، فيما دعت المواطنين إلى تجنب المنطقة قرب مقر السلطة التشريعية بالمدينة.

وكان رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، دافع عن حرية التعبير، لكنه اعتبر أنها "ليست بلا حدود" وأنها يجب ألا تسبب "إساءة بدون داع" لفئات بعينها. وقال ترودو "سندافع دائما عن حرية التعبير، لكن حرية التعبير ليست بلا حدود. من واجبنا أن نتصرف باحترام تجاه الآخرين وأن نسعى إلى عدم جرح من نتشارك معهم المجتمع والمعمورة".

#كندا #الشرطة الكندية #ضحايا #مقاطعة كيبيك #العصور الوسطى #الاذاعة الكندية #الشرق الأوسط #تويتر #جاستن ترودو

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني 2020

شاهد : مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 1 الأولى جبل شيخ الجبل

صحيفة تزعم اتصالات بين السلطة الفلسطينية وبايدن.. وهذا ما سيفعله الفلسطينيون حال فوز ترامب

وفاة شاب من غزة في مخيمات اللجوء في اليونان

3 أيام على الانتخابات الامريكية .. ماذا يقول خبيران توقعا فوز ترامب 2016؟

مواعيد عرض مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع 2020 على جميع القنوات الناقلة

"التنمية بغزة" تحدد الفئة المستفيدة من المنحة القطرية للدفعة الحالية

الأخبار الرئيسية

اطلاق نار

3 قتلى عرب بجريمة إطلاق نار في الجليل الأعلى فجر اليوم الأحد

قيادي بالجهاد: ضغوط كبيرة تستهدف المصالحة.. ويوجه رسالة لـ"فتح" بشأن الانتخابات

الانتخابات الأميركية

الانتخابات الأميركية.. رقم قياسي جديد في التصويت المبكر

صحة غزة "قلقة" من تزايد إصابات كورونا.. وتحذر من العودة للاغلاق الشامل

تفاصيل اتفاق "اتحاد المعلمين" مع "التربية والتعليم": انتظام صرف الرواتب.. ولجنة لمعالجة ملفات غزة