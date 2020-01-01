فروانة: الاحتلال يعتمد سيناريو جديد في التعاطي مع اضراب الاخرس

غزة / سما /

أعرب عبد الناصر فروانة المختص في شؤون الاسرى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد اعتمدت مؤخرا سيناريو واحد وتسير وفقه في التعاطي مع اضراب المعتقل الفلسطيني ماهر الاخرس، غير مكترثة بما قد يلحق بصحته من ضرر حتى ولو أدى هذا الى استشهاده..!

وقال فروانة :"والسيناريو المعتمد لدى الاحتلال هو استمرار المعتقل في اضرابه حتى انتهاء فترة اعتقاله الاداري بتاريخ 26 نوفمبر القادم. والبالغة 4 شهور كما حددتها اجهزة الاحتلال, على ان تحرص بان تبقيه حيا ويتوجع الما، وان تعطيه المدعمات بين الفينة والاخرى (تغذية قسرية) دون علمه ودون موافقته ودون ان يدري، بحيث يبقى حيا ويطلق سراحه في الموعد الذي حدده الاحتلال وليس اي موعد آخر اراده المعتقل الاخرس ومن يقف بجانبه. وبذلك تكون ادارة السجون حققت ما تريد رغما عنه، ونفذت قرارها المجحف وافشلت اضرابه وافقدته مضمونه بعدما فشلت في كسر ارادته، وبذلك تسعى لان تقدمه كنموذج سلبي لكل من يفكر من خلفه من الاسرى خوض الاضراب عن الطعام. في السجون.!".

وقال :"وحتى لا نصل الى ذلك، وكي لا تحقق سلطات الاحتلال هدفها وتسجل ادارة السجون (انتصارا) لها، علينا وعلى الجميع التحرك بكل قوة لافشال هذا السيناريو ودفع اجهزة الاحتلال للتخلي عن هذا السيناريو الاسرائيلي الغير معلن، واجبارها على التعاطي بايجابية مع اضراب الاخرس وانهاء اعتقاله التعسفي ".

وأكد بان (95) يوما من الاضراب عن الطعام ، هي كفيلة لان تدفعنا نحو البحث الجدي عن ادوات واساليب اكثر ضغطا على المؤسسات الدولية واكثر ازعاجا وقلقا ووجعا للاحتلال، داخل وخارج السجون، ولنخصص يوم غد الجمعة، يوما لانقاذ حياة وصحة المعتقل الاخرس وللانتصار لقضيته،