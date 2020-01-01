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الاحتلال يداهم منزل الأسير نظمي أبو بكر في يعبد للمرة الثانية

الأحد 01 نوفمبر 2020 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت منزل الأسير نظمي أبو بكر. 

وذكر ذوو الأسير أبو بكر ، أن قوات الاحتلال داهمت منزل العائلة، وتفقدت الغرفة التي أغلقتها في الحادي والعشرين من الشهر الماضي لليوم الثاني على التوالي.

وأعربت عائلة أبو بكر المتهم نجلها بقتل أحد جنود الاحتلال بإلقاء حجر على رأسه من على سطح منزله عن قلقها وتخوفها من المداهمات المستمرة لتلك القوات لمنزلها.

وكانت سلطات الاحتلال قد أغرقت نحو 40 مترا مربعا من مساحة المنزل البالغة نحو 70 مترا، بمادة "البوليتان/ الإسفنج المضغوط".

#يعبد #نظمي أبو بكر #الاحتلال

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