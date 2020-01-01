رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، خطورة الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 98 يوما.

كما أبرزت: تسجيل وفاتين و521 إصابة جديدة بكورونا و445 حالة تعافٍ.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

إصابة عشرات المواطنين والمزارعين بالاختناق في قلقيلية وبيت أمر

الأخرس يواصل بإرادة صلبة إضرابه لليوم الـ97 والفعاليات الوطنية تطالب بالتدخل قبل فوات الأوان

وفاتان و521 إصابة جديدة بكورونا و445 حالة تعاف

عقب مقتل شاب واصابة آخرين.. الأمن الفلسطيني ينتشر داخل مخيم بلاطة ومساع حثيثة لتطويق الأحداث المؤسفة

"الحياة الجديدة":

الرئيس يعزي رئيس وزراء اليونان بضحايا الزلزال

الرئيس البوليفي يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

التربية واتحاد المعلمين يتفقان على انتظام الدوام في المدارس اليوم كالمعتاد

وفاتان و521 اصابة جديدة بكورونا و445 حالة تعاف

الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس خطير للغاية وجهود مكثفة لإنقاذ حياته

وفاة مواطن بانفجار عبوة ناسفة واصابة خمسة آخرين في شجار ببلاطة والأمن ينتشر في المخيم

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

"الأيام":

إصابات خلال قمع مسيرة كفر قدوم ومواجهات أعقبت اقتحام الاحتلال قلقيلية وطرد قاطفي الزيتون من أراضيهم في بيت أمر

"الوباء": حالتا وفاة ورصد 521 إصابة جديدة وانخفاض طفيف في نسبة الإصابات النشطة

يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الـ97: الأسير الأخرس في وضع صحي صعب وبدأ يفقد السمع والرؤية وغير قادر على الكلام

الأردن: 57 حالة وفاة و3301 اصابة جديدة بكورونا

نابلس: الأجهزة الأمنية تتدخل لمنع تفاقم الأمور عقب شجار عائلي في مخيم بلاطة

الاحتلال يشكل هيئة لرصد البناء الفلسطيني غير المرخص