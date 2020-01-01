  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الخارجية التركية: ندين بشدة إصابة قسّ في ليون الفرنسية

الأحد 01 نوفمبر 2020 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية التركية: ندين بشدة إصابة قسّ في ليون الفرنسية



وكالات

أعربت وزارة الخارجية التركية، السبت، عن إدانتها الشديدة لإصابة قس أرثوذكسي بطلق ناري، في مدينة ليون الفرنسية.

جاء ذلك في بيان للوزارة، عبرت فيه عن تمنياتها بالشفاء العاجل للقس في أسرع وقت.

كما أعربت عن أملها في انتهاء هذا النوع من الهجمات بالسرعة القصوى، مشدّدة على تضامنها مع فرنسا في مواجهة الإرهاب.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الشرطة الفرنسية أن "قساً أرثوذكسياً، يحمل الجنسية اليونانية، تعرض لإطلاق نار باستخدام بندقية صيد بمدينة "ليون" شرقي البلاد ما أدى لإصابته"، وهو الآن في وضع صحي حرج، في حين لاذ المهاجم بالفرار.

#تركيا #قس أرثودكسي #ليون الفرنسية #وزارة الخارجية التركية #الارهاب #الجنسية اليونانية

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني 2020

شاهد : مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 1 الأولى جبل شيخ الجبل

صحيفة تزعم اتصالات بين السلطة الفلسطينية وبايدن.. وهذا ما سيفعله الفلسطينيون حال فوز ترامب

وفاة شاب من غزة في مخيمات اللجوء في اليونان

3 أيام على الانتخابات الامريكية .. ماذا يقول خبيران توقعا فوز ترامب 2016؟

مواعيد عرض مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع 2020 على جميع القنوات الناقلة

"التنمية بغزة" تحدد الفئة المستفيدة من المنحة القطرية للدفعة الحالية

الأخبار الرئيسية

اطلاق نار

3 قتلى عرب بجريمة إطلاق نار في الجليل الأعلى فجر اليوم الأحد

قيادي بالجهاد: ضغوط كبيرة تستهدف المصالحة.. ويوجه رسالة لـ"فتح" بشأن الانتخابات

الانتخابات الأميركية

الانتخابات الأميركية.. رقم قياسي جديد في التصويت المبكر

صحة غزة "قلقة" من تزايد إصابات كورونا.. وتحذر من العودة للاغلاق الشامل

تفاصيل اتفاق "اتحاد المعلمين" مع "التربية والتعليم": انتظام صرف الرواتب.. ولجنة لمعالجة ملفات غزة