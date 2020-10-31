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شاهد.. كهربا يشتبك مع عضو الاتحاد المصري خلال تسلم الأهلي درع الدوري

الأحد 01 نوفمبر 2020 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. كهربا يشتبك مع عضو الاتحاد المصري خلال تسلم الأهلي درع الدوري



وكالات

وقعت مشادة قوية بين نجم نادي الأهلي، محمود كهربا، ومحمد فضل، عضو اللحنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة المصري، خلال تسلم النادي الأحمر درع الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.

وتسلم الأهلي درع الدوري المصري، أمس السبت، للمرة 42 في تاريخه، عقب فوزه على طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، في الجولة الأخيرة من الدوري. 

وخلال حفل التتويج، طلب فضل من كهربا، إفساح الطريق للتواجد في المنصة، أثناء توجهه مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ومؤمن زكريا، مهاجم المارد الأحمر، الذي يعاني من ظروف مرضية أبعدته عن ممارسة كرة القدم، لكن هذا الطلب لم يرق لكهربا، الذي انفعل في وجه فضل، وقام بجذبه ودفعه.

وكادت الأمور أن تتحول إلى ما لا يحمد عقباه، لولا تدخل بعض لاعبي الأهلي الذين فضوا الاشتباك.

ولم يصدر الاتحاد المصري ولا الأهلي، أي بيان حتى الآن بشأن الواقعة.

#النادي الأهلي #محمود كهربا #اتحاد الكرة المصري #محمود الخطيب #مؤمن زكريا #المارد الأحمر

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