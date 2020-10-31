شاهد.. كهربا يشتبك مع عضو الاتحاد المصري خلال تسلم الأهلي درع الدوري

وكالات

وقعت مشادة قوية بين نجم نادي الأهلي، محمود كهربا، ومحمد فضل، عضو اللحنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة المصري، خلال تسلم النادي الأحمر درع الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.

وتسلم الأهلي درع الدوري المصري، أمس السبت، للمرة 42 في تاريخه، عقب فوزه على طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، في الجولة الأخيرة من الدوري.