اسرائيل : 812 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

القدس المحتلة/سما/

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية مساء السبت أنه تم تشخيص اصابة 812 شخص بالكورونا خلال ال، 24 ساعة الاخيرة.

وأوضحت أن 674 مصابا بفيروس كورونا تم تشخيص اصابتهم الجمعة، وانه تم تشخيص 138 مصابا منذ منتصف ليلة امس وحتى الساعة 16:00 من يوم السبت.

ووفقا للمعطيات فان تشخيص الاصابات الجديدة جاء بعد اجراء نحو 38 الف من الفحوصات والذي تبين أن 2.1% منها ظهرت ايجابية.

وافادت وزارة الصحة ان هناك 419 مصابا توصف حالتهم بالحرجة من بينهم 182 مصاب يستعينون بأجهزة تنفس، فيما ارتفع اجمالي الوفيات الى 2,523 حالة وفاة.

ووفقا للمعطيات فان 699 مريض يتلقون العلاج في المستشفيات و542 مريض في الفنادق، و9,443 مريض في بيوتهم.وبلغ عدد الاصابات النشطة 10,684 اصابة، بينما بلغ اجمالي الاصابات في اسرائيل 314,367 اصابة تعافى منهم 301,158 مريض.