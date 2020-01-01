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أسعار العملات مقابل الشيكل

الأحد 01 نوفمبر 2020 07:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار العملات مقابل الشيكل



رام الله /سما/

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم الأحد كما يلي: 

الدولار الأمريكي 3.40
 
اليورو الأوروبي 3.97
 
الدينار الأردني 4.80
 
الجنيه المصري 0.21

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