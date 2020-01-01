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كورونا يضرب بقوة في ايطاليا

الأحد 01 نوفمبر 2020 06:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا يضرب بقوة في ايطاليا



وكالات

سجلت إيطاليا 31758 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية وتضاعف عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى ما يقرب من 300، السبت.


وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن ما يقرب من واحد من بين كل 7 أشخاص خضعوا للفحوص عن طريق المسحة ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد-19" في الأيام الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، صرح في وقت سابق بأن حكومته تدرس اتخاذ إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بمكافحة الفيروس المستجد.

وسجلت إيطاليا إجمالا ما يقرب من 680 ألف حالة إصابة مؤكدة بكورونا و38618 حالة وفاة، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات من نوعها في أوروبا.

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