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طقس فلسطين: عدم الاستقرار الجوي، ومن المتوقع تساقط أمطار محلية

الأحد 01 نوفمبر 2020 06:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: عدم الاستقرار الجوي، ومن المتوقع تساقط أمطار محلية



رام الله/سما/

تتأثر فلسطين والمنطقة مساء الاحد والاثنين بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ومن المتوقع تساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من فلسطين، مع انخفاض الحرارة وزيادة برودة الطقس عن المعتاد.

و إن حالة عدم الاستقرار المتوقعة مساء الاحد والاثنين تعتبر الأولى من حيث اتساع رقعة الامطار لتشمل مناطق واسعة من البلاد، وان الامطار ستكون رعدية غزيرة في بعض المناطق، وقد تؤدي لتشمل سيول محلية في الشرق، وستكون الأجواء باردة نسبياً خلال ساعات الليل، وهو ما سيدفع سكان الجبال لارتداء المعاطف بشكل مستمر.


وأضافت الأرصاد الجوية، انه من المتوقع ان تشهد المنطقة منخفضا جويا آخرا يومي الأربعاء والخميس، وهو أكثر برودة وأكثر أمطاراً، حيث من المتوقع ان تسقط الامطار فوق معظم المناطق، كما ستتدنى درجات الحرارة لتصل الى 11 درجة مئوية في المناطق الجبلية، كما وتستمر الفرصة مهيأة لتساقط أمطار فوق بعض المناطق الجمعة.

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