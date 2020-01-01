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برشلونة يتعثر أمام ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1-1 (فيديو)

الأحد 01 نوفمبر 2020 03:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يتعثر أمام ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1-1 (فيديو)



وكالات

خرج فريق برشلونة بتعادل بطعم الهزمية من ملعب مضيفه ديبورتيفو ألافيس (1-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله لاعب خط الوسط لويس ريوخا في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول، بعد خطأ فادح ارتكبه حارس مرمى الفريق الكتالوني نوربيرتو نيتو.

وتلقى ديبورتيفو ألافيس ضربة موجعة في الدقيقة 62 بطرد لاعب خط وسطه بيليتيرو رمايو "جوتا".

وجاء عقاب برشلونة سريعا بعد دقيقتين فقط، حيث أحرز المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التعادل في الدقيقة 64 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "مينديزوروزا" بمدينة فيتوريا.


واكتفى برشلونة بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب، الذي جاء بعد هزيمتين متتاليتين، ليرفع بها رصيده إلى 8 نقاط بعد 6 مباريات، وتقدم إلى المركز الثاني عشر في ترتيب الليغا.

كما رفع فريق ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 8 نقاط أيضا ولكنه حصدها من 8 مباريات، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب

#برشلونة #ديبورتيفو ألافيس #الدوري الاسباني #الفريق الكتالوني #ليونيل ميسي #مدينة فيتوريا #أنطوان غريزمان #الليغا الاسبانية

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