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مصر تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

الأحد 01 نوفمبر 2020 02:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات



وكالات

سجلت مصر يوم السبت، 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات، انخفاضا من 176 إصابة و11 وفاة يوم الجمعة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان، إن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة، هو 107555 حالة من ضمنهم 6266 حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة عن خروج 99 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 99452 حالة.

وأشارت إلى أن المنحنى الوبائي الصحي في البلاد يشهد استقرارا نسبيا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

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