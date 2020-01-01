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تغريم "أبل" 503 ملايين دولار بتهمة "سرقة براءة اختراع"

الأحد 01 نوفمبر 2020 02:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تغريم "أبل" 503 ملايين دولار بتهمة "سرقة براءة اختراع"



وكالات

حكمت هيئة محلفين في تكساس، الجمعة، على شركة "أبل" بدفع 503 ملايين دولار، بتهمة انتهاكها تكنولوجيا الشبكة الخاصة الافتراضية الحاصلة على براءة اختراع من قبل شركة أمن البرمجيات "فيرنت إكس".


وتناولت المعركة القضائية بين شركة "فيرنت إكس" ومقرها في نيفادا ومجموعة "أبل"، مسألة أمن نقل البيانات في أجهزة مثل "آيفون" و"آيباد" و"آيبود تاتش" وفقا لوثائق المحكمة.

وقالت "أبل" لـ"فرانس برس": "نشكر أعضاء هيئة المحلفين على وقتهم ونقدر بحثهم في هذه القضية، لكننا نشعر بخيبة أمل من الحكم وسنقدم استئنافا".

وأضافت: "استمرت هذه القضية لأكثر من عقد، مع براءات اختراع لا علاقة لها بالعمليات الأساسية لمنتجاتنا التي وجد مكتب براءات الاختراع أنها غير صالحة".

من جهة أخرى، أكدت "فيرنت إكس" في الدعوى أن وظائف الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن) التابعة لأبل تستخدم تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع.


ويقع مقر "فيرنت إكس" في ولاية نيفادا، لكن عادة ما تقام دعاوى براءات الاختراع في الولايات التي يعثر فيها على هيئة محلفين أكثر ميلا إلى الحكم ضد عمالقة وادي السيليكون.

وتعتمد "فيرنت إكس" التي لم تتمكن من اكتساب شعبية ببرمجياتها الخاصة، على حقوق براءات الاختراع لجلب إيرادات، وفقا لتقرير "دالاس مورنينغ نيوز" بشأن حكم هيئة المحلفين.

وقالت "أبل": "مثل هذه القضايا لا تؤدي إلا إلى تقويض الابتكار وإلحاق الضرر بالمستهلكين"، فيما لم ترد "فيرنت إكس" على الفور على استفسار وكالة "فرانس برس".

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