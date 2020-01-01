القاهرة تعرض على بغداد «الإعمار مقابل النفط»

وكالات

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن تفاهم بشأن «الإعمار مقابل النفط».

ووصل مدبولي إلى بغداد أمس على رأس وفد وزاري كبير لترؤس «اللجنة العليا المشتركة» مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي. وقال مدبولي في افتتاح أعمال اللجنة: «تم الاتفاق مع الجانب العراقي بشكل مبدئي على إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار، من خلال قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق الشقيق، مقابل كميات النفط التي سوف تستوردها مصر من العراق».

من ناحية ثانية، يحيط الغموض بانفجار كبير وقع بأنبوب ناقل للغاز بالقرب من معسكر لـ«الحشد الشعبي» في محافظة المثنى جنوب العراق، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 28 شخصاً بينهم 9 من عناصر «الحشد». ولم تأتِ البيانات العديدة التي صدرت على ذكر الأسباب، لكن نائباً عن المحافظة لمح إلى أن الحادث «لم يكن فنياً».