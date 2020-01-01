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البرتغال تعلن الاغلاق العام

الأحد 01 نوفمبر 2020 01:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرتغال تعلن الاغلاق العام



وكالات

أعلنت الحكومة البرتغالية، يوم السبت، فرض إجراءات العزل العام مجددا اعتبارا من 4 نوفمبر في معظم أنحاء البلاد على خلفية ارتفاع حاد لمؤشرات فيروس كورونا.

وقرر مجلس الوزراء، خلال جلسة استثنائية، فرض القيود العامة في البلديات التي تسجل 240 إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف شخص خلال أسبوعين.  

وأبلغت السلطات المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم باستثناء الخروج للعمل أو الدراسة أو التسوق، كما أمرت الشركات بالتحول لنظام العمل عن بعد.

وقال رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا، إن الإجراءات ستغطي 121 بلدية بما في ذلك لشبونة وبورتو، وتضم المناطق التي يشملها الإغلاق نحو 70% من سكان البرتغال البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرتغال 141279 في حين وصلت حصيلة الوفيات إلى 2507.

 وسجلت البلاد يوم الجمعة رقما قياسيا لمؤشر الإصابات الذي بلغ 4656 حال، قبل أن تتراجع هذه الحصيلة إلى 4007 السبت.

وفي وقت سابق  أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء السبت، إغلاقا عاما في إنجلترا يمتد لأربعة أسابيع، على خلفية الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

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