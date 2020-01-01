  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ضخ الأموال يرفع الريال الإيراني لأعلى مستوى منذ 6 أسابيع علة أمل فوز بايدن

الأحد 01 نوفمبر 2020 01:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضخ الأموال يرفع الريال الإيراني لأعلى مستوى منذ 6 أسابيع علة أمل فوز بايدن



وكالات

ارتفع الريال الإيراني إلى أعلى مستوى له منذ 6 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي يوم السبت بدعم من ضخ البنك المركزي أموالا، وآمال تخفيف العقوبات الأمريكية بعد فوز محتمل لجو بايدن.

وذكر موقع "بونباست دوت كوم" للصرف الأجنبي أن الدولار يباع بنحو 268 ألف ريال في السوق غير الرسمية انخفاضا من 281 ألف ريال يوم الجمعة.

وأشار موقع صحيفة "دنيا الاقتصاد" الإلكتروني أيضا إلى أن سعر الدولار بلغ 268 ألف ريال بانخفاض 12 ألف ريال عن يوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن محللين قولهم إن الريال ارتفع جزئيا على أمل فوز المرشح الديمقراطي بايدن الذي قد يحد من العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.

ومع ذلك فقد الريال الإيراني نحو 50 في المئة من قيمته في 2020 بسبب التأثير الاقتصادي للعقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا في إيران التي سجلت أعلى عدد من الوفيات جراء "كوفيد-19" في الشرق الأوسط.

وقال المحلل سهراب أشرفي للموقع الإلكتروني: "إذا تم انتخاب بايدن فقد يخلق هذا جوا نفسيا قد يؤدي إلى تراجع سعر الدولار بسرعة، لكني أعتقد أن هذا التراجع سيكون مؤقتا".

وقال البنك المركزي الإيراني عبر موقعه على الإنترنت يوم الخميس إنه ضخ 70 مليون دولار في المتوسط يوميا في سوق العملات في الأيام السبعة السابقة.

#الريال الايراني #العقوبات الأمريكية #موقع بونباست دوت كوم #فيروس كورونا #كوفيد 19 #الشرق الأوسط #البنك المركزي الايراني #جو بايدن #دونالد ترامب #الانتخابات الرئاسية الامريكية #ضخ الأموال #الاقتصاد الايراني #الدولار الأمريكي #صحيفة دنيا الاقتصاد

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني 2020

صحيفة تزعم اتصالات بين السلطة الفلسطينية وبايدن.. وهذا ما سيفعله الفلسطينيون حال فوز ترامب

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: التصويت المبكر يحقق أرقاما قياسية مع أكثر من 85 مليون مقترع

3 أيام على الانتخابات الامريكية .. ماذا يقول خبيران توقعا فوز ترامب 2016؟

وفاة شاب من غزة في مخيمات اللجوء في اليونان

أردوغان يشكر السعودية وإسرائيل والإمارات

"التنمية بغزة" تحدد الفئة المستفيدة من المنحة القطرية للدفعة الحالية

الأخبار الرئيسية

قيادي بالجهاد: ضغوط كبيرة تستهدف المصالحة.. ويوجه رسالة لـ"فتح" بشأن الانتخابات

صحة غزة "قلقة" من تزايد إصابات كورونا.. وتحذر من العودة للاغلاق الشامل

تفاصيل اتفاق "اتحاد المعلمين" مع "التربية والتعليم": انتظام صرف الرواتب.. ولجنة لمعالجة ملفات غزة

7888

هل فتحت إسرائيل أجواءها للطيران المتّجه للسعودية؟

أبو حسنة يوضح آلية عودة طلاب "الأونروا" إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة