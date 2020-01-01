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فرنسا تسجل 35641 إصابة و223 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 31 أكتوبر 2020 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تسجل 35641 إصابة و223 وفاة جديدة بفيروس كورونا



وكالات

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، عن تسجيلها 35641 إصابة و223 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.


وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 35641، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1367625.

وتمثل هذه الحصيلة انخفاضا لمؤشر الإصابات المسجلة بالفيروس في فرنسا الذي بلغ في إحصائية 29 أكتوبر 47637 حالة، و49215 في 30 أكتوبر.

كما ذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى 36788 حالة، بعد تسجيل 223 وفاة جديدة اليوم الماضي، مقابل 235 في بيانات 29 أكتوبر و256 في 30 أكتوبر.

وأشارت إلى أن نسبة النتائج الإيجابية من العدد العام للفحوص الخاصة برصد فيروس كورونا بلغت 20.2% مقابل 20% في الإحصائية السابقة.

ودخلت فرنسا يوم أمس الجمعة إلى الإغلاق العام الثين الذي فرضته الحكومة على خلفية ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، وذلك بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضي، إلا أن عدد الوفيات على أساس يومي بعيد عن المستويات التي بلغها في فترة ذروة التفشي حينما تجاوز أحيانا 1000 حالة

#فرنسا #اصابات كورونا #وفيات كورونا #كوفيد 19 #وزراة الصحة الفرنسية #فيروس كورونا

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