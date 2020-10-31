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تظاهرات ضد نتنياهو في أنحاء متفرقة بإسرائيل... فيديو

السبت 31 أكتوبر 2020 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرات ضد نتنياهو في أنحاء متفرقة بإسرائيل... فيديو



وكالات

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أنحاء متفرقة من إسرائيل، أبرزها مدينتي تل أبيب والقدس الغربية، بحسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن التظاهرات انطلقت بمناسبة الذكرى الـ 25 لاغتيال رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين عام 1995.

وانطلقت المسيرة الرئيسية من ميدان تسيون (صهيون) بالقدس، صوب المقر الرسمي لإقامة نتنياهو بشارع بلفور بالمدينة ذاتها.


وفي ميدان رابين بتلك أبيب هتف المتظاهرون ضد الفساد الحكومي، وطالبوا نتنياهو بالاستقالة.


كما انطلقت تظاهرات أخرى في جميع أنحاء البلاد، ومظاهرة صغيرة أمام منزل نتنياهو بمدينة قيسارية (شمال).

وتلقت الشرطة بلاغا بشأن اندلاع أعمال عنف خلال تظاهرة في مدينة هود هشارون (وسط)، بين مؤيدين ومعارضين لنتنياهو، ما أسفر عن اعتقال شخصين.


وقال متظاهر في مفترق بن غوريون بمدينة رمات غان (وسط)، إنه تعرش للرش برذاذ الفلفل من قبل سيارة عابرة، وفي مفترق آلوف سديه بالمدينة نفسها، تم إلقاء البيض على المتظاهرين من قبل أنصار نتنياهو.

وهذا هو الأسبوع التاسع عشر من الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل للمطالبة باستقالة نتنياهو على خلفية مزاعم بسوء إدارته لجائحة كورونا، واتهامه في 3 قضايا فساد، بدأت المحكمة المركزية بالقدس في 24 مايو/آيار الماضي أولى جلسات محاكمته بها.

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