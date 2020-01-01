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ريال مدريد يسحق هويسكا برباعية في الدوري الاسباني (فيديو)

السبت 31 أكتوبر 2020 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يسحق هويسكا برباعية في الدوري الاسباني (فيديو)



خرج فريق ريال مدريد بفوز عريض من مباراته أمام ضيفه هويسكا (4-1) التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النجم البلجيكي، إيدين هازارد، العائد من الإصابة، التسجيل للفريق الملكي في الدقيقة 40 بتسديدة رائعة وقوية لا تصد ولا ترد.

وضاعف زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما النتيجة في نهاية الشوط الأول.


وعزز النجم الأوروغوياني الشاب فيديريكو فالفيردي (22 عاما)، تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 54، وقلص اللاعب دافيد فيرييرو الفارق بهدف سجله للضيوف، في الدقيقة 74.

ولكن بنزيما عاد ووسع الفارق من جديد بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له .

وحقق ريال مدريد حامل اللقب، بذلك انتصاره الخامس في الموسم الجديد حتى الآن، مقابل تعادل وهزيمة، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة حصدها من (7 مباريات)، في صدارة الليغا

#ريال مدريد #هويسكا #الدوري الاسباتي #ايدين هازارد #كريم بنزيما #فالفيردي

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