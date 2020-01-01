  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

اتفاق على تسيير طائرة مصرية خاصة لنقل العالقين الفلسطينين بالجزائر

السبت 31 أكتوبر 2020 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق على تسيير طائرة مصرية خاصة لنقل العالقين الفلسطينين بالجزائر



القاهرة /سما/

 أعلنت سفارة فلسطين في العاصمة المصرية القاهرة، مساء السبت، عن اتفاق بتسيير طائرة مصرية خاصة لنقل العالقين في الجزائر من سكان قطاع غزة، لمطار القاهرة، وذلك يوم غد الأحد.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أنها أجرت اتصالات مع الجانب المصري، وبالتعاون مع سفارة فلسطين في الجزائر التي بدورها تواصلت مع الجهات المسؤولة في البلاد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية رياض المالكي.

وقدم السفير في القاهرة دياب اللوح الشكر للجهات المصرية المسؤولة التي وافقت وسهلت نقل العالقين، وكذلك للسلطات الجزائرية وسفارتها بالقاهرة على ما قدمته من تسهيلات لإنهاء هذه الأزمة، ولكل من ساهم في إنجاح مساعي حل أزمة العالقين في الجزائر.

#سفارتنا بالقاهرة #مصر #طائرة مصرية #الجالية الفلسطينية #الجزائر #عودة العالقين #قطاع غزة #مطار القاهرة #معبر رفح

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني 2020

صحيفة تزعم اتصالات بين السلطة الفلسطينية وبايدن.. وهذا ما سيفعله الفلسطينيون حال فوز ترامب

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: التصويت المبكر يحقق أرقاما قياسية مع أكثر من 85 مليون مقترع

3 أيام على الانتخابات الامريكية .. ماذا يقول خبيران توقعا فوز ترامب 2016؟

وفاة شاب من غزة في مخيمات اللجوء في اليونان

أردوغان يشكر السعودية وإسرائيل والإمارات

ملخص أهداف مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 2020

الأخبار الرئيسية

قيادي بالجهاد: ضغوط كبيرة تستهدف المصالحة.. ويوجه رسالة لـ"فتح" بشأن الانتخابات

صحة غزة "قلقة" من تزايد إصابات كورونا.. وتحذر من العودة للاغلاق الشامل

تفاصيل اتفاق "اتحاد المعلمين" مع "التربية والتعليم": انتظام صرف الرواتب.. ولجنة لمعالجة ملفات غزة

7888

هل فتحت إسرائيل أجواءها للطيران المتّجه للسعودية؟

أبو حسنة يوضح آلية عودة طلاب "الأونروا" إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة