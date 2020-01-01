اتفاق على تسيير طائرة مصرية خاصة لنقل العالقين الفلسطينين بالجزائر

القاهرة /سما/

أعلنت سفارة فلسطين في العاصمة المصرية القاهرة، مساء السبت، عن اتفاق بتسيير طائرة مصرية خاصة لنقل العالقين في الجزائر من سكان قطاع غزة، لمطار القاهرة، وذلك يوم غد الأحد.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أنها أجرت اتصالات مع الجانب المصري، وبالتعاون مع سفارة فلسطين في الجزائر التي بدورها تواصلت مع الجهات المسؤولة في البلاد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية رياض المالكي.

وقدم السفير في القاهرة دياب اللوح الشكر للجهات المصرية المسؤولة التي وافقت وسهلت نقل العالقين، وكذلك للسلطات الجزائرية وسفارتها بالقاهرة على ما قدمته من تسهيلات لإنهاء هذه الأزمة، ولكل من ساهم في إنجاح مساعي حل أزمة العالقين في الجزائر.