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مواجهات عنيفة في قلقيلية وحالات اختناق جماعي

السبت 31 أكتوبر 2020 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات عنيفة في قلقيلية وحالات اختناق جماعي



قلقيلية /سما/

 اندلعت مساء السبت مواجهات عنيفة في مدينة قلقيلية قرب المعبر الشمالي وحديقة الحيوانات الوطنية.

ووثق شهود عيان عملية الاقتحام لمنطقة الملعب وحديقة الحيوانات بجوالاتهم، التي أظهرت غيمة من السحاب من الغاز المسيل للدموع، وتعمد جنود الاحتلال إلقاء قنابل الغاز داخل المحلات التجارية ومنطقة المقاهي في المكان، فيما توغلت دوريات الاحتلال حتى وسط المدينة قرب دوار الشهيد ابو علي إياد.

وأضاف الشهود: يتعمد جنود الاحتلال إيذاء المتنزهين داخل حديقة الحيوانات ومن يتدربون داخل الملعب البلدي وأصحاب المحلات التجارية انتقاماً من قيام الشبان برشق جنود المعبر بالحجارة".

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