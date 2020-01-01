صلاح يساهم في تحقيق ليفربول لإنجاز تاريخي(فيديو)

وكالات

حقق ليفربول إنجازا تاريخيا بفوزه على ضيفه وست هام يونايتد (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاجأ الإسباني بابلو فورنالس لاعب فريق وست هام يونايتد، أصحاب الأرض بهدف التقدم مبكرا في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية.

ورد النجم المصري، محمد صلاح بهدف التعادل لليفربول في الدقيقة 42 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، ليمهد الطريق لزميله المهاجم البرتغالي البديل ديوغو جوتا (23 عاما) إلى اقتناص هدف الفوز "للريدز" في الدقيقة 85 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

ووصل فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب إلى مباراته رقم 63 من دون هزائم على ملعب "أنفيلد" بالدوري الإنجليزي الممتاز (52 انتصارا، 11 تعادلا)، ليكرر بذلك الإنجاز التاريخي الذي حققه مع مدربه الأسطورة بوب بيزلي، خلال الفترة من فبراير 1978 وحتى ديسمبر 1980.

وقاد بيزلي ليفربول إلى التتويج 6 بلقب بطل الدوري الإنجليزي، إضافة إلى ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 بطولات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، و6 ألقاب في كأس السوبر المحلي.

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 16 نقطة، واعتلى صدارة "البريمير ليغ" متجاوزا بفارق ثلاث نقاط جاره إيفرتون الذي سيحل ضيفا على فريق نيوكاسل يونايتد غدا الأحد.

بينما توقف رصيد وست هام يونايتد عند 8 نقاط، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.