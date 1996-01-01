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أولمرت: العلاقات مع الإمارات بدأت في عهد إسحاق رابين

السبت 31 أكتوبر 2020 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت: العلاقات مع الإمارات بدأت في عهد إسحاق رابين



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، إن بيع طائرات الشبح "F 35" للإمارات لا يشكل خطرا فعليا واستراتيجيا على بلاده.



ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الجمعة، عن أولمرت، بيع الطائرات الأمريكية "الشبح" للإمارات جزء من اتفاقية السلام بين البلدين، وأنه من الواضح أنه لو لم يُعط رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، موافقته المسبقة على صفقة السلاح هذه لما كانت الاتفاقية قد تمت، من الأساس.


وذكر أولمرت أن العلاقات بين بلاده والإمارات تتطور باستمرار، وهي علاقات بدأت خلال ولاية إسحاق رابين ومن بعده شمعون بيريز، في تسعينيات القرن الماضي، ومن بعدهما ولاية نتنياهو الأولى (1996 -1999)، ومن بعدهم، آرييل شارون وأولمرت نفسه.

ويشار إلى أن الإمارات وقعت عقدا مع الإدارة الأمريكية بشراء 50 طائرة من طراز "إف 35"، أو كما يطلق عليها "الشبح"، في أعقاب التوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل الشهر الماضي.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، على اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما أعلن الأخير، الجمعه قبل الماضية، عن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

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