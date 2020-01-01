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المباحث بغزة تكشف تفاصيل إلقاء القبض على قتلة المواطن الحداد

السبت 31 أكتوبر 2020 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
المباحث بغزة تكشف تفاصيل إلقاء القبض على قتلة المواطن الحداد



غزة /سما/

أعلنت المباحث العامة في غزة، مساء السبت، عن إلقاء القبض على قاتل المواطن مروان الحداد من سكان حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، والذي قتل إثر إسقاط حجر على رأسه خلال شجار عائلي أمس.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة في غزة العقيد أيمن البطنيجي، في تصريح صحفي، بإلقاء المباحث العامة القبض على قاتل المواطن الحداد في أقل من 12 ساعة من خلال البحث والتحري.

وأشار البطنيجي إلى أنه "من خلال المعاينة والتحقيق تبين أن الجاني قام بإلقاء حجر من فوق سطح منزله على رأس المواطن الحداد توفى على إثرها".

وأوضح البطنيجي أنه تم إحضار جميع المشتبه بهم ومن خلال التحقيق معهم تم الوصول للجاني وهو (أ.غ).

وأكد العقيد البطنيجي إحالة المتهم وملف القضية والأطراف المشاركين في الشجار للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وشدد البطنيجي على أن الشرطة ستتخذ الإجراءات كافة بحق كل من يعبث بأرواح المواطنين وأمنهم.

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